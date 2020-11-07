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GeriFutbol Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
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Haber Giriş: 07.11.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü

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Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Marco Reus ve 45 4. dakikada David Alaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Borussia Dortmund, 83. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak, Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

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