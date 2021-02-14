Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı!
Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'in Fransız stoperi Dayot Upamecano'nun transferini resmen açıkladı.
Bundesliga'da Leipzig forması giyen 22 yaşındaki Fransız stoper Dayot Upamecano, önümüzdeki sezno Bayern Münih forması giyecek.
Bayern Münih, İngiliz takımlarının da transfer listesinde bulunan genç savunma oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ödenerek Leipzig'ten transfer edilen Fransız stoper, Haziran ayında Bayern Münih'e geçecek.
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