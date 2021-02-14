MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı!
GeriFutbol Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'in Fransız stoperi Dayot Upamecano'nun transferini resmen açıkladı.

Bundesliga'da Leipzig forması giyen 22 yaşındaki Fransız stoper Dayot Upamecano, önümüzdeki sezno Bayern Münih forması giyecek.

Bayern Münih, İngiliz takımlarının da transfer listesinde bulunan genç savunma oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ödenerek Leipzig'ten transfer edilen Fransız stoper, Haziran ayında Bayern Münih'e geçecek.

Hürriyet

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle