Bayern Münih, Chelsea'yi deplasmanda dağıttı
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda ise sahada tam bir Bayern fırtınası vardı. Alman ekibi 51 ve 54. dakikalarda Lewandowski'nin asistleri, Gnabry'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Lewandowski'den geldi.
Polonyalı yıldız Lewandoski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11. golüne imza attı
Chelsea'de Marcos Alonso 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu maçın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.
İLK 11'LER
Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kovačić, Willian, Mount, Giroud.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski.
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