Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.

Chelsea ile Bayern Münih'in Allianz Arena'daki son karşılaşmasını Alman ekibi seri penaltılar sonrası kazanmıştı. Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi maçı kazanamayan Chelsea, son galibiyetini Mart 2012'de aldı.

Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi. Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı.

Bayern Münih, 2002/03'e dokuz maçta dokuz galibiyetle başlayan Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk sekiz maçı kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello ve Luis Fernandez'in ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor. Chelsea, yarı final oynadığı 2008/09'dan bu yana en fazla gol yediği Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşıyor. İngiliz ekibi, kalesinde en fazla gol gördüğü turnuva sezonunda 14 gol yemişti.

Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı. Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi, Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.

Bayern Münih oyuncusu Serge Gnabry, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün tamamını İngiliz takımlarına karşı kaydetti. Bir turnuva sezonu boyunca sadece 2013/14'te Cristiano Ronaldo

Bayern Münih Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Chelsea maçı 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak