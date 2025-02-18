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Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı izle!

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#Bayern Münih#Celtic#UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Rövanş Maçı
Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 12:15

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş mücadeleleri başlıyor. Bayern Münih ve Celtic maçı için de geri sayım başladı. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, Celtic ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu biletini kapmak istiyor. Peki Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, Celtic'i konuk edecek. Devler Ligi Play Off turu ilk mücadelesinde Celtic, rakibi Bayern Münih karşısında sahadan 1-2 mağlup olarak ayrıldı. İki takım şimdi de rövanş maçında son 16 turu için karşı karşıya geliyor. İşte Bayern Münih-Celtic Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

BAYEN MUNIH CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ve Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. 18 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Bayern Münih#Celtic#UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Rövanş Maçı

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