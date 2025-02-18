Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı izle!

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, Celtic'i konuk edecek. Devler Ligi Play Off turu ilk mücadelesinde Celtic, rakibi Bayern Münih karşısında sahadan 1-2 mağlup olarak ayrıldı. İki takım şimdi de rövanş maçında son 16 turu için karşı karşıya geliyor. İşte Bayern Münih-Celtic Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

BAYEN MUNIH CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ve Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. 18 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.