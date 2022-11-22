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Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Liverrpol, Arda Güler'in peşinde! "Arkadaşlarımdan öğrendim..."

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#Arda Güler#Transfer#Liverpool
Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Liverrpol, Arda Gülerin peşinde Arkadaşlarımdan öğrendim...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 09:09

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çek Cumhuriyeti ile yapılan hazırlık maçında ilk kez A Milli takım forması giyen Arda için İngiliz devi devreye girdi.

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Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in ismi Avrupa'da duyulmaya devam ediyor. Çek Cumhuriyeti ile yapılan hazırlık maçında ilk kez A Milli takım forması giyen Arda Güler'i gerek Bundesliga'dan gerekse Premier Lig'den birçok kulüp takip ediyor. Arda ile ilgili sıcak gelişmeyi teknik direktör İrfan Buz paylaştı.

Radyospor'a konuşan teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'in Bundesliga'da büyük takımların gündeminde olduğunu söyledi. Buz, "Arda Güler bana göre hem milli takımda hem de Fenerbahçe direkt oynatılmalı, onda her şey var. Bence Avrupa'da büyük takımlarda olsa direkt oynatılırdı" diye konuştu.

ARDA GÜLER'İ TAKİP EDEN TAKIMLAR

İrfan Buz, Arda Güler'i izleyen takımlyarı da açıkladı. Buz, şunları söyledi: "Bayern Münih ve Borussia Dortmund'ın dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart'tan, Bayern Münih'e ve Borussia Dortmund'a kadar bütün kulüpler Arda'nın üzerinde çok duruyorlar."

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"LİVERPOOL DA ÇOK İSTİYOR"

İngiltere'den LİVERPOOL'un Arda Güler'i çok istediğini belirten Buz, "Ama Liverpool dışında onu isteyen Premier Lig kulüplerinin olduğunu duydum'' diye konuştu.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.

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#Arda Güler#Transfer#Liverpool

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