Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta mücadelesinde Bayern Münih ve Benfica karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak mücadelenin detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken Bayern 7 galibiyet aldı ve 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih ise Benfica karşısında 28 gole imza attı. Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de mi olacak? İşte Bayern Münih Benfica maçı canlı izle bilgisi...

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Benfica maçı 6 Kasım Çarşamba saat 23:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala, Coman, Kane

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Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Araujo, Carreras, Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis