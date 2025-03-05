BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI 🔴|| UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde sporseverler heyecan içerisinde "Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç saati ve kanalı belli oldu. Peki, Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Sane, Kane

Bayer Leverkusen: Kovar, Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Tella, Wirtz