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BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI 🔴|| UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda?

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#Bayern Münih#Bayer Leverkusen#Maç Saati
BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI 🔴|| UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:19

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bu akşam Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için karşılaşmayla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde sporseverler heyecan içerisinde "Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç saati ve kanalı belli oldu. Peki, Bayern Münih -Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Sane, Kane
Bayer Leverkusen: Kovar, Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Tella, Wirtz

 

 

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#Bayern Münih#Bayer Leverkusen#Maç Saati

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