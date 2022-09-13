Canlı: Bayern Münih - Barcelona maçı

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Bayern Münih, gruptaki ilk maçında Inter'i 2-0 mağlup etti. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Viktoria Plzen'i 5-1 yendi.

Maçta ilk devre oynanıyor

Bayern Münih 0-0 Barcelona

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies, Kimmich, Sabitzer, Sane, Musiala, Müller, Sadio Mane

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Raphinha, Lewandowski.

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Viktoria Plzen filelerine üç gol gönderen Robert Lewandowski, turnuva tarihinde üç farklı takımın formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Allianz Arena'da çıktığı 37 maçta 38 gol atan Polonyalı yıldız, turnuva tarihinde Cristiano Ronaldo ile birlikte bir stadyumda maç başına 1+ gol kaydeden iki oyuncudan biri konumunda. Leroy Sane, Bayern formasıyla ilk 11 çıktığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçında 13 gole doğrudan katkı sağladı.

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Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern formasıyla gol atan oyuncular arasında Bavyera ekibinin filelerini havalandıran dördüncü isim olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona filelerini en fazla havalandıran oyuncu, bordo-mavili ekibe rakip olduğu yedi maçta sekiz gol atan Thomas Müller.

Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Barcelona maçı saat 22:00'de başladı. EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.