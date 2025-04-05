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Bayern Münih, Augsburg'u deplasmanda devirdi!

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#Bundesliga#Bayern Münih#Augsburg
Bayern Münih, Augsburgu deplasmanda devirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 00:17

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

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Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Augsburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi Augsburg, WWK Arena'da Yunan oyuncusu Dimitris Yannulis'in 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, genç Alman orta saha oyuncusu Jamal Musiala ile 42. dakikada eşitliği sağladı ve soyunma odasına beraberlikle gidildi.

Augsburg'un İsviçreli defans oyuncusu Cedric Zesiger'in 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmesinin ardından ibre konuk ekibe döndü.

60. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile öne geçen Bavyera ekibi, Augsburg'un Fransız stoperi Chrislain Matsima'nın 93. dakikada kendi ağlarına gönderdiği top ile 3-1 kazandı.

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in 9 puan önünde, 68 puanla liderliğini perçinlerken, Augsburg 39 puanla 8. sırada bulunuyor.

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#Bundesliga#Bayern Münih#Augsburg

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