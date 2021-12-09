Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes averajla 10. sırada yer alıyor, Bayern Münih ise 11. sırada bulunuyor. İşte, Bayern Münih-Anadolu Efes maçının ayrıntıları...
Bayern Münih-Anadolu Efes maçı bu akşam oynanacak. Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Öte yandan temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 741. maçında parkede olacak.