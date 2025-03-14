Bayern Münih – Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Turkish Airlines EuroLeague’de 29. hafta!

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Temsilcimiz Anadolu Efesn bugün THY EuroLeague'de Bayern Münih’e konuk olacak. Avrupa arenasındaki 865. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet ve 378 yenilgi aldı. Öte yandan Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Efes 101-90 kazanmıştı. Peki, Bayern Münih – Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 29. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. Bayern Münih – Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih ise 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.

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AVRUPA'DA 865. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 865. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY EuroLeague'de ise 617. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 maçın 329'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.