Bayern Münih Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Almanya deplasmanında bu akşam zorlu bir müsabakaya çıkacak. Maça kısa bir süre kala müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Bayern Münih Anadolu Efes basketbol maçı hakkında tüm merak edilenler...

Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı gelecek. Audi Dome'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak.

Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 683. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 682 müsabakada 385 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 434 maçın 228'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

"ÜST DÜZEYDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'in sahasında sert basketbol oynadığını dile getirerek, "Avrupa Ligi'nde play off'a yükselmeyi garantilemiş olsak da liderliğimizi normal sezonun sonuna taşımamız için kazanmak istediğimiz bir maç. Bu karşılaşmada sakat oyuncularımız ve milli takımda bulunan Doğuş Balbay ve Tolga Geçim'i kullanamayacak olmamız bizi alışılmışın dışında bir oyun planına itebilir. Oyun disiplinini mutlaka koruyup, savunma direncimizi yüksek tutmalıyız. Tüm eksiklerimize rağmen yine kazanmak için kadrodaki oyuncularımın üst düzeyde mücadele edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.