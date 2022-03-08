Bayern Münih 7 - 1 Salzburg (Maç özeti ve goller)

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Salzburg'u ağırladı.

İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Alman ekibi, rövanşta Salzburg'u bozguna uğrattı ve 7-1 gibi müthiş bir skor elde etti.

Bayern'e farklı galibiyeti getiren golleri; 12 ve 21. dakikalarda penaltıdan Lewandowski, 23. dakikada Lewandowski, 31. dakikada Gnabry, 54 ve 83. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un tek sayısı, 70. dakikada Maurits Kjaergaard'dan geldi.

Bayern'de Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını elde etti.