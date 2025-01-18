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Bayern Münih 5 gollü düelloda güldü, seriyi sürdürdü! Kim Min-Jae ve Sacha Boey...

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#Bayern Münih#Bundesliga#Wolfsburg
Bayern Münih 5 gollü düelloda güldü, seriyi sürdürdü Kim Min-Jae ve Sacha Boey...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 19:31

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında lider Bayern Münih, konuk ettiği Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih ile Wolfsburg kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Bayern Münih, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda Leon Goretzka ve 39. dakikada Michael Olise kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 24 ve 88. dakikalarda Mohamed Amoura'dan geldi.

Bayern Münih'te Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, 90 dakika forma giydi. Sacha Boey ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. 

Bu galibiyetle puanını maç fazlasıyla 45'e çıkaran Bayern Münih, en yakın rakibi Leverkusen'in 7 puan önünde lider durumda yer aldı. 27 puanda kalan Wolfsburg ise 7. sırada yer buldu.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanına gidecek olan Bayern, ligde ise Freiburg ile karşılaşacak. Wolfsburg ise Holstein Kiel'i konuk edecek. 

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#Bayern Münih#Bundesliga#Wolfsburg

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