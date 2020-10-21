Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid(Maçın özeti)
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazand.
Bayern Münih ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında Coman ile öne geçen Bayern Münih, 40. dakikada Goretzka ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Tolisso çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 72. dakikada Coman söyledi ve Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
Devler Ligi'ne 3 puan başlayan son şampiyon, ikinci maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Salzburg'u ağırlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle