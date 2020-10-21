MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBayern Münih 4-0 Atletico Madrid(Maçın özeti)
GeriSpor Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid(Maçın özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid(Maçın özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid(Maçın özeti)
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazand.

Bayern Münih ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Coman ile öne geçen Bayern Münih, 40. dakikada Goretzka ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Tolisso çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 72. dakikada Coman söyledi ve Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Devler Ligi'ne 3 puan başlayan son şampiyon, ikinci maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Salzburg'u ağırlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle