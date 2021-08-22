Bayern Münih 3 - 2 Köln (Maç özeti)

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, 2. hafta mücadelesinde Köln'ü konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında tam 5 gol atıldı ve kazanan taraf, 3-2'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyeti getiren golleri; 50. dakikada Lewandowski, 58 ve 71. dakikalarda ise Serge Gnabry kaydetti. 60. dakikada Anthony Modeste ve 62. dakikada ise Mark Uth'un golleri, Köln için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Bayern Münih ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Köln ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.

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