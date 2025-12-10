×
Bayern Münih 3-1 Sporting maç özeti (Şampiyonlar Ligi, Lennart Karl tarihe geçti)

Güncelleme Tarihi:

Bayern Münih 3-1 Sporting maç özeti (Şampiyonlar Ligi, Lennart Karl tarihe geçti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 01:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih, Sporting'i 3-1 mağlup etti. Bayern Münih'te 17 yaşındaki Lennat Karl, attığı gol sonrası tarihe adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Sporting öne geçti ama Bayern Münih muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı.

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ!

Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu (17 yıl, 290 gün) oldu.

Alman ekibi Bayern Münih'te maça 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 15'e yükselti. Sporting 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak 2026 tarihinde Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting 20 Ocak 2026'da PSG'yi konuk edecek.

 

