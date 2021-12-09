Bayern Münih 3-0 Barcelona / Maçın golleri ve özeti

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Allianz Arena'da Barcelona'yı konuk etti.
Müsabakayı 3-0 kazanan Bayern, 6'da 6 altı yaparak gruptan lider çıktı.
Alman ekinin galibiyet gollerini 34. dakikada Müller, 43. dakikada Sane ve 62. dakikada Musiala kaydetti.
Benfica ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barça ise Portekiz ekibinin 2-0 kazandığı gecede kaybederek 7 puanla grubu üçüncü tamamladı.
Barcelona, 20 yıl sonra ilk kez gruptan çıkamazken yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Musiala, Tolisso, Sane, Müller, Coman, Lewandowski.
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba, Dembele, Depay.