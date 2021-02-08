MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBayern Münih, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Tigres'in rakibi oldu
GeriFutbol Bayern Münih, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Tigres'in rakibi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Bayern Münih, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Tigres'in rakibi oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Mısır temsilcisi El-Ehli'yi 2-0 mağlup eden Bayern Münih, finalde Tigres'in rakibi oldu.

19
  • Bayern Münih - El-Ehli maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Bayern Münih - El-Ehli maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Bayern Münih - El-Ehli maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Bayern Münih - El-Ehli maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 17 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Bayern Münih, finale yükseldi.

Diğer yarı finalde Meksika temsilcisi Tigres, Brezilya'nın Palmeiras takımını 1-0 yenerek finale kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta El-Ehli ile Palmeiras'ın karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ve Bayern Münih ile Tigres arasındaki final maçıyla sona erecek.

Meksika ekibi Tigres, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupasında finale yükselen ilk takım oldu
Meksika ekibi Tigres, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle