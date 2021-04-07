Bayern Münih 2 - 3 PSG (Maç özeti)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, geçtiğimiz sezon finalde karşılaştığı PSG'yi Allianz Arena'da konuk etti.

Konuk ekip PSG, ilk yarım saatte 2-0 öne geçse de Bayern Münih skoru 2-2'ye getirdi ancak maçta son sözü Kylian Mbappe söyledi ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PSG'ye müthiş maçta galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe ve 28. dakikada Marquinhos kaydetti. Bayern'in sayıları, 37. dakikada Choupo-Moting ve 60. dakikada Thomas Müller'in ayağından geldi.

MBAPPE, NEYMAR VE NAVAS ŞOV YAPTI!

PSG'de Kylian Mbappe attığı 2 golle, Neymar yaptığı 2 asistle ve kaleci Navas yaptığı kurtarışlarla dev maçta öne çıkmayı başaran isimler oldular.

Bayern Münih ve PSG arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanşı, 13 Nisan Salı günü saat 22.00'da Fransa'da oynanacak.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...