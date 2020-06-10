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Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt

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Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt
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Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Münih ekibi finalde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu.

Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.

Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde "#blacklivesmatter" yazan formayla mücadele etti.

Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt 

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