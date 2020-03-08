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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 22:14,Son Güncelleme:/

Bayern Münih 2-0 Augsburg

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Bayern Münih 2-0 Augsburg
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 2-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u ağırladı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 53. dakikada Thomas Müller ve 90 1. dakikada Leon Goretzka ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 55’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Bayern Münih 2-0 Augsburg

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