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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 23:03,Son Güncelleme:/

Bayern Münih 0-0 Leipzig

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Bayern Münih 0-0 Leipzig

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.

Bayern Münih 0-0 Leipzig

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