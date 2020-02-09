Bayern Münih 0-0 Leipzig

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.





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