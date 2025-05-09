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Bayern Leverkusen, Xabi Alonso ayrılığını resmen duyurdu! Adım adım Real Madrid'e...

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#Xabi Alonso#Bayer Leverkusen#Real Madrid
Bayern Leverkusen, Xabi Alonso ayrılığını resmen duyurdu Adım adım Real Madride...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 15:34

Alman Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso'nun sezon sonun ayrılacağını resmen açıkladı. Real Madrid ile anlaşmaya varan Alonso da ayrılıkla alakalı bir açıklama yaptı.

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Alman ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso ayrılığını açıkladı.

İspanyol teknik adam, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, '"Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler" sözleriyle ayrılığın açıkladı.

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KULÜP DE DUYURDU

Hemen ardından Bayer Leverkusen resmi sitesinden yapılan açıklamayla da ayrılık kesinleşti. Alman ekibi, 'Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor.' ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM REAL MADRİD'E

Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan İspanyol devi Real Madrid'in Xabi Alonso'yla anlaştığı öğrenildi. Alonso, LaLiga'nın bitimiyle birlikte Madrid devine resmi imzayı atacak.

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#Xabi Alonso#Bayer Leverkusen#Real Madrid

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