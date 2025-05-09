Bayern Leverkusen, Xabi Alonso ayrılığını resmen duyurdu! Adım adım Real Madrid'e...

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Alman ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso ayrılığını açıkladı.

İspanyol teknik adam, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, '"Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler" sözleriyle ayrılığın açıkladı.

KULÜP DE DUYURDU

Hemen ardından Bayer Leverkusen resmi sitesinden yapılan açıklamayla da ayrılık kesinleşti. Alman ekibi, 'Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor.' ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM REAL MADRİD'E

Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan İspanyol devi Real Madrid'in Xabi Alonso'yla anlaştığı öğrenildi. Alonso, LaLiga'nın bitimiyle birlikte Madrid devine resmi imzayı atacak.