Wolfsburg ile oynadığı son 34 Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Leverkusen, lig tarihinde bir takımın aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Leverkusen, daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı. Leverkusen'e konuk olduğu son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Wolfsburg, daha önceki 17 karşılaşmadan dört puan çıkarabilmişti.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 10 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı ve en fazla gol attığı sezonu oynuyor. Sahasında oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Leverkusen, daha uzun bir seriyi en son Christoph Daum yönetiminde yakalamıştı. Leverkusen forması giyen Kai Havertz, Bundesliga'da çıktığı son altı maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağladı.

Son Bundesliga maçında Dortmund'a 2-0 kaybeden Wolfsburg, daha önceki yedi karşılaşmada mağlubiyet almamıştı. Wolfsburg oyuncusu Wout Weghorst, bu sezon Bundesliga'da attığı 11 golün sekizini deplasmanda kaydetti. Bundesliga'da oynadığı son dört dış saha maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Mart 2015'te yakalamıştı.

Bayern Leverkusen Wolsburg maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Leverkusen Wolsburg maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca Misli.com üyeleri de bu mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

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