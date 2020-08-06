Leverkusen ile Rangers'ın resmi maçlardaki üç karşılaşması da UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde gelirken; bu randevular iki ekibin birer galibiyetine sahne oldu.

Avrupa kupalarında Alman takımlarına rakip olduğu son 19 maçın sadece birini kazanabilen Rangers, tek galibiyetini Ekim 1998'de Leverkusen deplasmanında almıştı.

Kupa 2'de 2007/08'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkmaya hazırlanan Leverkusen, Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı son 18 çift ayaklı eleme turunun sadece ikisinde rakiplerine elendi. Rangers, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son iki çift ayaklı eleme turunda yoluna devam etmeyi başardı.

Alfredo Morelos, Rangers'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı 13 golün yedisine doğrudan katkı sağladı.

BAYERN LEVERKUSEN RANGERS maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Leverkusen Rangers maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.