Son 12 maçtaki muhtemel 36 puanın 34'ünü alıp Bundesliga'nın zirvesine kurulan Bayern, son 4 lig maçında puan alamayan Frankfurt'u ağırlıyor.

Muhtemel 11'ler...

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Muller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.

Frankfurt: Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Ilsanker, Rode; Chandler, Kamada, Kostic; Dost.

Maç önü notlar

Bundesliga'da görev yaptığı 16 maçta 50 kez gol sevinci yaşayan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, lig tarihinde 50 gol barajına en kısa sürede ulaşan çalıştırıcı konumunda.

Bayern, Allianz Arena'da Frankfurt'u konuk ettiği 13 karşılaşmada 12 galibiyet aldı ve toplam 40 gol kaydetti (1B). Bavyera ekibi, bu stadyumda sadece Wolfsburg'u daha fazla mağlup etti (14).

Teknik direktör Adi Hütter yönetiminde ilk kez üst üste dört Bundesliga karşılaşmasında mağlup olan Frankfurt, Şubat-Mart 2017'den bu yana beş maçlık bir seri yaşamıyor.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım olan Frrankfurt, henüz dış sahada kalesini gole kapayamadı.

Bayern Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Frankfurt maçı bugün saat 19:30'da başlayacak ve S Sport 2 ile Misli.com'da yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz.

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