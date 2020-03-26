Bayern, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen'den örnek davranış! 20 milyon euroluk yardım...

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan yazılı açıklamada, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen kulüplerinin dayanışma eylemi kapsamında toplam 20 milyon euro yardımda bulunacakları ifade edildi.

Açıklamada, bu 4 kulübün dayanışma kapsamında DFL tarafından dağıtılacak ulusal medya gelirlerinden vazgeçtiği belirtilerek, bu miktarın mevcut dağıtım anahtarı uygulanması durumunda toplam 12,5 milyon euro olduğu kaydedildi.

4 kulübün ayrıca toplam 7,5 milyon avro daha katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, bu paranın hangi kriterlerle dağıtılacağı konusundaki kararın DFL’e bırakıldığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de Bayern Münih'in 3 kulüple birlikte 1. ve 2. futbol liglerindeki takımlara dayanışma sinyali vermek istediklerini ifade ederek, “Bu zor dönemde güçlülerin zayıflara omuz vermesi önemlidir. Bununla ayrıca futbolda birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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