Bayern, Bundesliga sonrası gözünü Almanya Kupası'na dikti! Leverkusen'in iddaa oranı...

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LEVERKUSEN - BAYERN

Hertha ve Wolfsburg yenilgileri ile Schalke beraberliği! Leverkusen taraftarlarına sorsanız, bu üç puan kaybını unutmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almış olmak isterdi. Salgın arasından dönüşte 2/2 ile başlamışlardı ancak önce Wolfsburg'a farklı yenildiler, ardından yine 1-2 galibiyet derken Schalke beraberliği ve en son da Hertha yenilgisi Şampiyonlar Ligi hayalini bir sonraki sezona bıraktı...

Takımda Paulinho sakat, Kevin Volland tamamen iyileşti ve TD Peter Bosz'un Kai Havertz'i onun arkasında serbest rolde oynatması bekleniyor. Sağında ve solunda ise Moussa Diaby ile Leon Bailey yer alacak.

Bu durumda Karim Bellarabi ve Florian Wirtz'in yedek soyunması şaşırtıcı olmaz.

Bayern ise kusursuz bir salgın dönüşü gerçekleştirip üst üste 8. ve toplamda 30. kez şampiyon oldu.

Corentin Tolisso, Almanya Kupası finalinde yer alamayacak. Philippe Coutinho ligin son maçında, son yarım saatte oynamıştı, hazır durumda. Jerome Boateng ile Lucas Hernandez'in durumları maç saati netlik kazanacak.

TD Hansi Flick'in Thiago'yu da riske etmesi beklenmiyor. Orta alanda "Kimmich & Goretzka" ikilisi olacak. Önlerinde elbette "asist makinesi" Thomas Müller, en ileride de "gol makinesi" Robert Lewandowski forma giyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Bayern'in Almanya Kupası'ndaki son 10 maçının 9'u, Leverkusen'in ise son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

- Leverkusen, Almanya Kupası'ndaki son 5 maçını kazanırken Bayern ise son 9 maçından galibiyetle ayrıldı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Almanya Kupası final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

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%20'lik kesim ise "Bayern kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve ligden sonra kupada da zafere Bavyera ekibinin ulaşacağını düşünüyor.

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