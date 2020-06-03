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GeriFutbol Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini uzattı

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Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini uzattı
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Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Brezilyalı futbolcusu Wendell’in sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wendell’in 2020-2021 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayer Leverkusen’in üst yöneticisi (CEO) Rudi Völler, Wendell için Bayer Leverkusen’in özel bir kulüp olduğunu aktararak, "Wendell geçmişte cazip teklifleri reddetti ve bize bağlı kaldı" ifadesini kullandı.



Tecrübeli futbolcu da kendisini kulüpte iyi hissettiğini vurgulayarak "Bu kulüp benim ailem oldu. Bu takımla daha büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2014’den beri Bayer Leverkusen’de forma giyen Wendell, Bundesliga’da forma giydiği 160 maçta 7 gol attı. 

Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini uzattı

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