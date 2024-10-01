Bayer Leverkusen - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi? Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması!

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Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta 2. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek. Bay Arena'da oynanacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Peki, Bayer Leverkusen - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi?

BAYER LEVERKUSEN - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayer Leverkusen evinde Milan’ı konuk ediyor. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği Bayer Leverkusen - Milan maçı Tabii Spor 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alonso, İtalyan ekibinden övgü dolu ifadelerle bahsetti. İspanyol teknik adam, "Milan, Şampiyonlar Ligi'nin tarihidir. Arrigo Sacchi ve Fabio Capello zamanından bu yana onları hep takip ettim. Harika oyuncuları var. Milan'la oynamak bizim için bir onur" dedi.