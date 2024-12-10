Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

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Şampiyonlar Ligi 6. hafta açılışında bugün Bayer Leverkusen İnter maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Bayer Leverkusen - Inter maçı canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Inter, geride kalan 5 haftalık süreçte 13 puan topladı. Ev sahibi Bayer Leverkusen ise 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Bayer Leverkusen Inter hangi kanalda? İşte detaylar...

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen Inter maçı 10 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşma tabii spor 1 ekranından yayınlanacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Bayer Leverkusen Inter maçında Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son karşılaşma Parma maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yer almıştı. Inter, Parma'yı 3-1 mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 10 Aralık Salı maç programı

20.45 Girona - Liverpool

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

23.00 Atalanta - Real Madrid

23.00 Bayer Leverkusen - Inter

23.00 Club Brugge - Sporting CP

23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23.00 Leipzig - Aston Villa

23.00 Brest - PSV Eindhoven