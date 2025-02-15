Bayer Leverkusen – Bayern Münih mücadelesi Şampiyon Oranlar ve canlı yayınla Misli’de!

Haberin Devamı

Şampiyonluk yarışında puan farkını azaltmak isteyen Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Bugün saat 20:30’da oynanacak olan bu büyük mücadeleyi Daniel Siebert yönetecek.

LEVERKUSEN FARKI KAPATMAK İSTİYOR!

Geçen sezonun namağlup şampiyonu Bayer Leverkusen, üst üste 2.kez şampiyon olmak istiyor. 21 maçta topladığı 46 puanla 2. sırada yer alan Xabi Alonso’nun ekibi, lider Bayern Münih’in 8 puan gerisinde yer alıyor. Puan farkını kapatmak için rakibi Münih’i mutlaka mağlup etmesinin bilincinde olan Leverkusen, rakibine karşı son zamanlarda kurduğu üstünlüğü kullanarak zafere ulaşmak istiyor. İki takım arasında oynanan son 6 maçın 3’ünü Leverkusen kazanırken 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih ise rakibine karşı son maçlarda yaşadığı şansızlığı kırmak istiyor. Üst üste yaşanılan 11 şampiyonluğun ardından geçen sezon birinciliği rakibine kaptıran Bayern Münih, bu sezon yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen Leverkusen’e işlerin o kadar da kolay olmadığını hatırlattı. Rakibinin 8 puan önünde yer alan Bayern Münih ciddi bir avantaja sahip konumda yer alıyor. Ev sahibine karşı bu maçta alacağı galibiyetle birlikte farkı 11’e çıkararak umutlarını tamamen bitirmek istiyor. İki Alman ekibi de Bundesliga’daki şampiyonluk yarışı dışında Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Bayer Leverkusen ilk 8 içinde yer almayı başararak doğrudan son 16 turuna kaldı. Bayern Münih ise play -off turu ilk maçında deplasmanda Celtic’i 2-1 yenerek avantajı eline aldı.

Haberin Devamı

BAYERN MUNIH ÜST ÜSTE 10. GALİBİYETİN PEŞİNDE

İki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden Bayern Münih, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Zorlu maçta Leverkusen’i mağlup ederek hem galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı hem de rakibinin şampiyonluk umutlarını iyice azaltmayı hedefliyor. Bu sezon Bundesliga’da çıktığı 10 deplasman maçında 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bayern Münih, dış sahada en çok puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Bayer Leverkusen ise ligde 19 maçtır yenilmiyor ancak bu süreçte aldığı 7 beraberlikle rakibinin 8 puan gerisinde kaldı. Bu sezon ligde 1 mağlubiyeti bulunan Leverkusen’i yenmeyi başaran tek takım ise Leipzig. Evinde Leipzig’e 3-2 mağlup olan Bayer Leverkusen, daha sonra çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bayer Leverkusen sahasında oynadığı 11 maçta aldığı 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Bayern Münih’ten sonra en iyi iç saha performansına sahip 2. takım olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

ÜSTÜN TARAF BAYERN MÜNİH!

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 101 karşılaşmada Bayern Münih’in rakibine karşı çok ciddi bir üstünlük sağladığı görülüyor. Oynanan 101 maçta Bayern Münih’in 60, Leverkusen’in 22 galibiyeti bulunurken 19 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Bayern Münih rakibinin filelerini 203 kez havalandırırken, Bayern Leverkusen ise rakibin kalesine 103 gol kaydedebildi. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise dengeli bir durum göze çarpıyor. İki takım da birbirini 3’er kez mağlup etmeyi başarırken, 4 mücadele de eşitlikle tamamlandı. İki takım arasında oynanan son karşılaşma ise Almanya Kupası son 16 turundaydı ve bu karşılaşmayı Leverkusen 1-0 kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son karşılaşma ise ligin ilk devresinde beraberlikle sonuçlandı.

Haberin Devamı

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

İki takım da devre arasında kadrosunu güçlendirdi. Daha hareketli olan taraf Bayer Leverkusen oldu. Roma’dan Mario Hermosa ve Aston Villa’dan Emiliano Buendia’yı kiralayan Leverkusen, Velez Sarsfield’den ise genç oyuncu Alejo Sarco’yu kadrosuna kattı. Bayern Münih ise Köln’den kaleci Urbig’i transfer ederek kaleci rotasyonunu güçlendirdi. İki takımda da zorlu maç öncesi eksiklikler bulunuyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen’de Terrier, Adli ve Belacion sakaktıkları sebebiyle bu maçta görev yapamayacak. Bayern Münih’de ise Alphonso Davies ve Peretz sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih Bundesliga’da oynadığı son 7 maçı kazandı.

Haberin Devamı

Bayer Leverkusen bu sezon Bundesliga’da kendi sahasında 10 maçtır yenilmiyor.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6’sı kg var olarak sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Boniface

BAYERN MÜNİH: Neuer; Laimer, Upamecano, Min- Jae, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic, Olise, Muisala, Sane; Kane

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Bayer Leverkusen’in galibiyetine 2.65 yerine 2.72, beraberliğe ise 3.20 yerine 3.38 oran veriliyor. Bayern Münih galibiyetinin oranı ise 2.00 yerine 2.06 olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.





