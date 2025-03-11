Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bayer Leverkusen ve Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan Bayern Münih, üst tura yükselmek için mücadele edecek. İşte Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi...

BAYER LEVERKUSEN BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ekipler çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Bayer Leverkusen ve Bayern Münih bu akşam saat 23.00'te rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Kritik mücadele Tabii Spor ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.