Bayern Münih ile oynadığı son iki Bundesliga maçını kazanan Bayer Leverkusen, ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.mBundesliga'da Leverkusen ile oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Bayern, bu karşılaşmalarda toplam beş gol atabildi. Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarısındaki 12 maçta ilk devrenin tamamında topladığı puanı yakaladı.

Bundesliga tarihinde 35 gole ulaşan en genç oyuncu, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz. Bundesliga'da maçın oynandığı haftaya lider giren takımlarla oynadığı son yedi maçı kazanamayan Leverkusen, son galibiyetini Mayıs 2015'te Bayern Münih'e karşı aldı.

Bayern Münih, 2012/13'ün ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maç itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor.

Bayern Münih'in Bundesliga'ya yükseldiği 1965'ten bu yana Bavyera ekibinin başında çıktığı ilk 25 resmi maçın 22'sini kazanan tek çalıştırıcı Hansi Flick.

Bayern Münih, Bundesliga tarihinde 29. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım konumunda. Opta'nın detaylı analize başladığı 2004/05'ten bu yana Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla 18 asist yapan tek oyuncu, Bayern Münih forması giyen Thomas Müller. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'nin Bundesliga'da en az 10 kez karşılaştığı rakipleri arasında en az gol attığı takım Leverkusen.

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı 16:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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