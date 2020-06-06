Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih
Bayern Münih, Bundesliga'da 30. hafta maçında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 70 puanla liderliğini sürdürdü. Leverkusen ise 56 puanda kaldı.
Bundesliga'da 30. haftada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı kaşrıya geliyor.
Mücadelenin 9. dakikasında Lucas Alario ile öne geçen Leverkusen, 27. dakikada Coman'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sahneye Goretzka çıktı ve Bayern Münih'i öne geçirdi. İlk devrenin son sözünü ise 45. dakikada Gnabry söyledi.
Lewandowski ile 66. dakikada bir gol daha bulan Bayern Münih farkı 3'e çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol 89. dakikada Wirtz'den geldi ve Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
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