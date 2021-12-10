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Bayburt’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor

#Okçuluk#Bayburt#Geleneksel Türk Okçuluğ
Bayburt’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor

Bayburt Gençlik Merkezi’nde “Geleneksel Türk Okçuluğu” eğitimleri devam ediyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Bayburt’ta da tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Bayburt Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor. Eğitime katılan çocuklar ve gençler ise Bayburt Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Devam eden eğitimlerde son olarak küçükler okçuluk grubunda turnuva düzenleyen gençlik merkezi dereceye giren genç kemankeşlere ödüllerini takdim etti.

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#Okçuluk#Bayburt#Geleneksel Türk Okçuluğ

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