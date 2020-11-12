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GeriFutbol Bayburt Ozel Idarespor’da ikinci koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif
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Futbol
Murat SÖYLEMEZ / DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Bayburt Ozel Idarespor’da ikinci koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif

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Bayburt Ozel Idarespor’da ikinci koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif
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Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Ozel Idaresporda 18 futbolcuda koronavirus tespit edildi. Sarı-siyahlı takımda yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcusunda da koronavirus tespit edilmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hafta sonu cumartesi günü oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 18 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır açıklamasında bulunuldu.

Bayburtta cumartesi günü saat 13.00de oynanması planlanan maçın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendiği öğrenildi.

Sarı-siyahlı takımda, yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında da koronavirus tespit edilmesi üzerine, Elazığspor karşılaşması ertelenmişti.

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