Bayburt Özel İdare Spor'da Ali Nail Durmuş dönemi

Yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandıran Türk futbolunun başarılı ismi Ali Nail Durmuş, Bayburt Özel İdare Spor'a Teknik Sorumlu olarak imza attı.



Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Tamer Saka, "Türk futbolunun başarılı ismi olan Ali Nail Durmuş'la her konuda anlaşma sağladık. Yaptığımız anlaşma neticesinde Ali Nail Durmuş hocamıza Bayburt sporumuzu teslim ettik” dedi.



Bayburt Özel İdare Spor'un yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş’da başarı için çabalayacaklarını söyledi.

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...