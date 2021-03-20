BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı

Dünyanın en önemli metropollerinde altı üniversite ve yüz binlerce öğrenciye sahip BAU Global Eğitim Ağı, geçtiğimiz yıllarda İngiltere’de Londra ve Plymouth’ta faaliyet gösteren ve İngiltere Kraliçesi’nin izni ile kurulan MLA College adındaki üniversitenin yatırımcısı oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde başarı ile mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’ndan sonra İngiliz basketbol takımı Plymouth Raiders, takvimler Şubat 2020’yi gösterdiğinde BAU Global Eğitim Ağı’nın spor markaları arasına katıldı. Bu girişimle yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden BAU Global Başkanı Enver Yücel, MLA College’ın da yer aldığı Plymouth şehrinin köklü basketbol kulüplerinden Plymouth Raiders’ın yönetimini ve başkanlığını devralarak bu sezon İngiliz Basketbol Ligi’nde büyük bir başarıya imza attı. Ligde zirveyi hedefleyen Akıncılar, İngiliz Basketbol Ligi Trophy yarı final müsabakasında Surrey Scorchers karşısında elde ettiği zaferle adını finale yazdırdı. Plymouth Raiders, Pazar günü kupa için London Lions ile mücadele edecek.

“Amacım, Türk başkanın İngiltere’de başarılı olması”

BAU Global ve Plymouth Raiders Başkanı Enver Yücel, final zaferinin ardından takımı ve teknik kadroyu tebrik etti. İngiliz Basketbol Ligi Trophy’de finale yükselmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Yücel, başarıda istikrarın önemine vurgu yaparak, kalıcı başarılar elde etmek için altyapıya her zamankinden daha fazla önem vereceklerini söyledi. Yücel, “Amacım, bir Türk başkanın İngiltere'de başarılı olabilmesi ve bizim bunu İngiltere'ye gösterebilmemiz. Eğitimin ve sporun gücüne inanıyoruz. Dünyanın en önemli merkezlerindeki yatırımlarımıza devam ederken, aynı bölgelerdeki spor kulüplerinin kalkınması için de büyük bir çaba gösteriyoruz. Türkiye Basketbol Ligi’nde başlayan basketbol yapılanmamız, son bir yıldır İngiltere’nin kalbi Plymouth’ta devam ediyor. Bir yıl önce verdiğim demeçte, bir liman kenti olan Liverpool futbolda nasıl başarılıysa Plymouth’ın da bir liman kenti olarak basketbolda çok başarılı olması gerektiğini vurgulamıştım. Plymouth'ın spordaki potansiyelinin farkındaydık ve bu farkındalıkla hareket etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Kupaya uzanan taraf olacağız”

Plymouth'ın Lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olduğunu dile getiren Yücel, “Kulüp gayet başarılı gidiyor. Ligde 4’üncü sırada, bir taraftan da kupa maçlarını oynuyoruz. Geçen hafta kupada yarı final maçımızı kazandık ve final oynayacağız. Finali kazandığımızda Plymouth Raiders kupaya uzanan taraf olacak. Bu da bizi bir Türk olarak gururlandıracak. Ayrıca, Türkiye’deki takımımız Bahçeşehir Koleji, Avrupa’da oynuyor. İngiltere’deki takımımızın da Avrupa’da oynaması için çalışıyoruz. Muhtemel Avrupa’da oynayacağız. Bir iki hafta sonra bu konu da netleşmiş olacak. İngiltere’deki bir takım olarak Avrupa’da oynayabilirsek bu hem İngiltere için hem bizim için de Türkiye için de önemli olacak” dedi.