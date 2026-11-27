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UEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan olaylar için skandal açıklama! 'Sorumlu biz değiliz, polis Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki kavgayı yatıştırmak için müdahalede bulundu' Haberi görüntüle