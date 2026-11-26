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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 25 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken tribünlerde yaşanan olaylar karşılaşmanın durmasına neden oldu. Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahale ettiği olaylarda bir taraftar sedyeyle saha kenarından çıkarıldı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR TARAFTARLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan gerginliğin ardından Beşiktaşlı futbolcular, kaptan Orkun Kökçü önderliğinde tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise yaşananların ardından "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık" tezahüratında bulundu.

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Stadyumda yapılan anonsta taraftarlara, "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın" ifadeleriyle birçok uyarılarda bulunuldu.

KARŞILAŞMA DURDURULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından iki takımın futbolcuları ve karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Mücadele yaklaşık 30 dakika duraksatıldı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İŞTE TÜM YAŞANANLAR

🔥 İŞTE BATUM'DA TRİBÜNLERDE YAŞANANLAR 📹 @ismailer_ ❌ Beşiktaş taraftarlarının İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva maçında tribünlerde açtığı Filistin bayraklarını kaldırmak için sert bir müdahalede bulundu. 📢 Takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti, taraftar polisin durmasını istedi. 👀 Yapılan anonsların ardından futbolcular sahaya geri döndü. 👇 İşte Gürcü polisinin sert müdahalesi ve tribünde yaşananlar — Spor Arena (@sporarena) November 26, 2026

BAŞKAN ADALI: BİR-İKİ TANE YARALI ARKADAŞIMIZ VAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı CNN Türk'e olaylarla ilgili konuştu. Adalı, 'Bir iki tane yaralı arkadaşımız var, onları da takip ediyor arkadaşlar, şu anda maç oynanıyor. Çok ani gelişti olaylar, diyeceğim çok bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylar hakkında açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

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Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar;

Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz."