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Batuhan Karadeniz'in yeni takımı resmen açıklandı

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#Transfer#Batuhan Karadeniz#Vanspor
Batuhan Karadenizin yeni takımı resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 17:00

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Son olarak Iğdır FK'da oynayan Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig takımı Vanspor FK ile sözleşme imzaladı. Vanspor FK'dan yapılan açıklamada deneyimli oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Transferin açıklandığı videoda yer alan Batuhan Karadeniz ise, "Türkiye'nin incisi Van'a geliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini Van halkı için yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını giyen Batuhan Karadeniz'in adı bir süredir Sakaryaspor ile anılıyordu.

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#Transfer#Batuhan Karadeniz#Vanspor

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