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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2020 - 22:31,Son Güncelleme:

Batuhan Karadeniz'in büyük pişmanlığı!

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Batuhan Karadeniz'in büyük pişmanlığı!
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2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da forma giyen golcü futbolcu Batuhan Karadeniz kariyeriyle ilgili konuştu.

Corona virüs nedeniyle liglere verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürürken bir dönem Beşiktaş forması da giyen Batuhan Karadeniz, Maçkolik'in Instagram canlı yayınında konuştu.

Batuhan Karadeniz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok güzel goller atıyorum ama yayıncı kuruluş olmadığı için kimse izleyemiyor. Hayatımdaki en büyük yanlışı Türk milletine yaptım. A Milli Takım senelerce forvet aramayabilirdi. Bu benim hayatımdaki en büyük pişmanlığım. Getafe'ye transfer olmak için İspanya'ya gittim. Başkan çok mutlu, ben çok mutluyum. Avukat aradı, 'Batuhan 3. takımda oynayamazsın, transfer iptal' dedi. Eskişehir'de 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Sordum avukata ne yapacağım diye, 'otur evde' dedi. Menajerim geldi, ya 'PSV ya da Ajax'a gideceksin' dedi, kabul etmedim, Eskişehirspor'a gitmek istediğimi söyledim. Akla bak, bomboş. Kimi sevdiysem terk edildim. Raul ile tokalaştıktan sonra elimi dizime sürdüm, belki bize de bulaşır diye. İnsanlar yanlış anladı."

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