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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Batuhan Karadeniz'in Beşiktaş hayali!

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Batuhan Karadeniz'in Beşiktaş hayali!
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Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istediğini söyledi.

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen ve kariyerini TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'da devam ettiren Batuhan Karadeniz, açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan 28 yaşındaki forvet; hayalinin kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak olduğunu söyledi.

Batuhan Karadeniz'in Beşiktaş açıklaması şu şekilde:

"Her zaman hayalimde Beşiktaş'ta futbolu bırakmak vardır. Ben Beşiktaş'ta Batuhan Karadeniz oldum. İnşallah bir gün Allah nasip eder."

 

Batuhan Karadenizin Beşiktaş hayali

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