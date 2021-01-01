Batuhan Karadeniz'den sürpriz hamle! Trabzonspor...

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, şu ana kadar 12 farklı takımda oynadı. Arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor. Beyaz Grup'ta Manisa FK'nın ardından 2. sırada bulunan Trabzon ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

17 MAÇTA 12 GOL, 1 ASİST

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme gelirken Batuhan Karadeniz'in Karadeniz devinin listesinde olduğu iddia edilmişti. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, daha seri zaten golcü. Trabzonspor'da olmaz mı? diye düşünüyorum...'' paylaşımını yapmıştı.

81 DAKİKA OYNAMIŞTI

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Batuhan'ın Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını güçlendirdi. 2013/2014 sezonunda Trabzonspor'a imza atan Batuhan, çıktığı 4 resmi maçta 81 dakika sahada kalmış, gol ve asist yapamamıştı.

''ÇOK GÜZEL GOLLER ATIYORUM, KİMSE İZLEMİYOR''

2022 yılına kadar Hekimoğlu Trabzon ile sözleşmesi bulunan Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz sezon liglere ara verildiği dönemde yaptığı açıklamada önemli itiraflarda bulunmuştu. Batuhan, ''Çok güzel goller atıyorum ama yayıncı kuruluş olmadığı için kimse izleyemiyor. Hayatımdaki en büyük yanlışı Türk milletine yaptım. A Milli Takım senelerce forvet aramayabilirdi. Bu benim hayatımdaki en büyük pişmanlığım.'' sözlerini kullanmıştı.

HEKİMOĞLU İKİNCİ, LİDER MANİSA FK NAMAĞLUP!

Hekimoğlu Trabzon'un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda ise Manisa FK oturmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 18 maçta yenilmeyen ve 15 galibiyet alan Manisa FK, 15 puan farkla lider olarak bulunuyor. Namağlup lider Manisa FK'nın 15 puan arkasında Hekimoğlu Trabzon yer alırken onları 32 puanla 24 Erzincanspor, 31 puanla Sarıyer ve 30 puanla Uşakspor takip ediyor.(Fanatik)