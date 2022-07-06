Batuhan Karadeniz geri dönüyor! Transfer haberleri

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Türk futbolunun en büyük hayal kırıklıklarından olan Batuhan Karadeniz, takım takım gezmeye devam ediyor. 2021-22 sezonu başında Iğdır FK ile 2 yıllık kontrat imzalayan tecrübeli forvet, kulüpten ayrıldı. Batuhan Karadeniz'in yeni takımıyla ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve henüz 16 yaşında A takıma yükselen Batuhan Karadeniz'in kariyeri istediği gibi gitmemişti. Trabzonspor ve Sivasspor da dahil birçok takımda tutunamayan Batuhan Karadeniz'in son takımı Iğdır FK olmuştu. Iğdır FK sürpriz bir şekilde Batuhan Karadeniz için 1461 Trabzon'a 153 bin euro ödeyerek deneyimli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Ancak Batuhan Karadeniz beklenmedik şekilde Iğdır FK ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan 31 yaşındaki futbolcu, yeni takımını kısa süre içinde açıklayacağını belirtmişti.

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Iğdır FK ile ligde 26 maça çıkan Batuhan Karadeniz 16 gol, 3 asistlik iyi bir performans sergilemişti.

GERİ DÖNÜYOR

Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı.

SAKARYA'YI AÇIKLADI

Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Sabah'ın haberine göre Iğdır FK'den ayrılan 31 yaşındaki forvet de eski takımına dönmek istediğini ifade etti.

2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı.

'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.