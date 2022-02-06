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Batuhan Karadeniz 90+2'de attı, Iğdır FK 2-1 kazandı

#TFF 3. Lig#Batuhan Karadeniz#Iğdır FK
Batuhan Karadeniz 90+2de attı, Iğdır FK 2-1 kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında AH Iğdır FK, HD Elazığ Karakoçan FK'yı deplasmanda 2-1 yendi. Galibiyet golünü 90+2'de Batuhan Karadeniz kaydetti.

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Stat: Doğukent

Hakemler: Serkan Pınar xx, Gürcan Dönmez xx, Abdullah Polat xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ xx, Cuma Ali Üzüm xx (Hüseyin dk. 84), Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, Ekrem Sütçü xx (Abdullah dk. 72 x), Eren Çinkılınç xx, İbrahim Kaya xxx, Ferhat Çoban xx, Kaan Güdü xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han x (Ahmet Can dk. 63)

AH Iğdır FK: Bayram Olgun xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Suat Kaya xx (Okan dk. 77), Muhammet Reis xx, İbrahim Alan xx (Ömer Talha dk. 77), Arif Morkaya xx (Umut dk. 72 x), Abdullah Çelik xx, Talhan Yünkuş xx, Yılmaz Özeren x (Mustafa dk. 67 x), Batuhan Süer xx, Batuhan Karadeniz xxx

Goller: İbrahim (dk. 64) (Elazığ Karakoçan FK), Ahmet Can (Kendi Kalesine) (dk.79), Batuhan Karadeniz (dk. 90+2) (Iğdır FK)

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Sarı Kartlar: Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan FK), İbrahim, Batuhan Süer, Batuhan Karadeniz (Iğdır FK)

Kırmızı Kart: Ömer Faruk (dk. 68) (Elazığ Karakoçan FK)

Batuhan Karadeniz 90+2de attı, Iğdır FK 2-1 kazandı

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#TFF 3. Lig#Batuhan Karadeniz#Iğdır FK

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