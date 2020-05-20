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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Batuhan Avcı, Galatasaray HDI Sigorta'da

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Batuhan Avcı, Galatasaray HDI Sigorta'da
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Batuhan Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turuncu-lacivertli formayı giyen Batuhan Avcı'nın yeni sezonda Galatasaray HDI Sigorta forması giyeceği bildirildi.

Efeler Ligi'nin 2019-2020 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydiği kaydedilen paylaşımda, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Batuhan Avcı, Galatasaray HDI Sigortada

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